Подрядчик сообщил о ликвидации провала в асфальте на ул. Верхнепечерской в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Подрядчик сообщил о ликвидации провала в асфальте на ул. Верхнепечерской в Нижнем Новгороде 20 ноября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации Нижегородского района.

18 ноября жители улицы в социальных сетях опубликовали фотографии провалившегося в дыру в асфальте груженого КамАЗа. Отмечается, что провал образовался в районе дома №12 в непосредственной близости от ведущейся там стройки.

Как сообщили агентству в райадминистрации, причиной разрушения асфальта стали ведущиеся строительные работы, КамАЗ также ехал на стройплощадку.



Пресс-секретарь районной администрации Татьяна Упирвицкая со ссылкой на информацию от подрядчика сообщила, что провал на данный момент уже ликвидирован.



Напомним, что 26 сентября аварийные службы устраняли последствия провала грунта из-за повреждения магистрального трубопровода на ул. Варварской.