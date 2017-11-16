Фото: ЧП | ДТП Нижний Новгород
Подрядчик сообщил о ликвидации провала в асфальте на ул. Верхнепечерской в Нижнем Новгороде 20 ноября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации Нижегородского района.
18 ноября жители улицы в социальных сетях опубликовали фотографии провалившегося в дыру в асфальте груженого КамАЗа. Отмечается, что провал образовался в районе дома №12 в непосредственной близости от ведущейся там стройки.
Как сообщили агентству в райадминистрации, причиной разрушения асфальта стали ведущиеся строительные работы, КамАЗ также ехал на стройплощадку.
Пресс-секретарь районной администрации Татьяна Упирвицкая со ссылкой на информацию от подрядчика сообщила, что провал на данный момент уже ликвидирован.
Напомним, что 26 сентября аварийные службы устраняли последствия провала грунта из-за повреждения магистрального трубопровода на ул. Варварской.
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