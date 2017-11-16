Замглавы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов обсудил с бизнесменами развитие предпринимательства в соцсфере Бизнес

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Заместитель главы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов 20 ноября 2017 года обсудил с бизнесменами развитие малого и среднего предпринимательства в соцсфере. Об этом сообщила пресс-служба Гордумы.

Согласно информации, в бизнес-завтраке также приняли участие заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина и директор департамента экономического развития администрации Нижнего Новгорода Ирина Егорова

Во встрече участвовали предприниматели, которые занимаются социальным бизнесом: прежде всего это работа с детьми и инвалидами. В течение полутора часов в непринужденной обстановке предприниматели обсуждали вопросы взаимодействия с органами власти, задавали конкретные вопросы и получали ответы.



Кузнецов рассказал собравшимся о муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства", которая была принята на ноябрьском заседании городской Думы. Программа рассчитана на три года и направлена на укрепление экономики города, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы. Он отметил, что в Нижнем Новгороде 30% населения заняты в малом и среднем бизнесе – это больше, чем в среднем по стране, поэтому городские власти с большим вниманием относятся к этой категории граждан.

"В августе прошло несколько встреч главы города с предпринимателями, была налажена система обратной связи, создана депутатская рабочая группа и вот позавчера на думе была утверждена программа развития предпринимательства. Это очень важный шаг в развитии экономики города. И логично, что сегодня мы, продолжая эту работу, встречаемся с представителями социального бизнеса. Работа с ними является частью большой интегральной стратегии, разработанной в Нижнем Новгороде", - сказал Кузнецов.

"Муниципальная программа выделяет такое направление как социальное предпринимательство, и я поставила перед собой задачу по поддержке и оказанию помощи этим организациям: это финансовая и имущественная поддержка, но самое главное, что мы услышали на встрече, предприниматели очень нуждаются в консультационной поддержке", - подчеркнула Егорова.

Первые консультационные услуги некоторые участники получили уже во время встречи: для одного из детских образовательных учреждений был найден механизм снижения процентной ставки по кредиту с 20% до 11%, а службе по транспортировке лежачих больных было решено помочь с рекламой.

"Очень приятно, что теперь встречаемся регулярно. Работая 20 лет на рынке социального предпринимательства, я впервые чувствую такое внимание от власти по этой теме. Для нас всех это большая надежда быть услышанными", - сказала директор частного дошкольного образовательного учреждения Ирина Демина.

"Мы очень рады, что наш крупнейший муниципалитет Нижний Новгород присоединился к нам в этой работе. Используя наработки, которые действуют уже несколько лет в правительстве области, мы теперь сможем более эффективно решать все вопросы, которые возникают у социальных предпринимателей", - подытожила Разина.