ООО "Эрива" намерено заасфальтировать провал грунта на ул. Верхнепечерской в Нижнем Новгороде до 26 ноября Общество

Фото: Администрация Нижегородского района

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ООО "Эрива" намерено заасфальтировать провал грунта в районе дома №12 по ул. Верхнепечерской в Нижнем Новгороде до 26 ноября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации Нижегородского района 20 ноября 2017 года.



Согласно информации, на указанной территории ведутся работы по прокладке ливневой канализации и колодцев дождепровода к домам 8-12 по Верхнепечерской. Провал произошел в зоне работ. На данный момент фирма-подрядчик его устранила. Асфальтировка участка планируется до конца текущей недели.



Напомним, 18 ноября жители улицы в социальных сетях опубликовали фотографии провалившегося в дыру в асфальте груженого КамАЗа.