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Общество

ООО "Эрива" намерено заасфальтировать провал грунта на ул. Верхнепечерской в Нижнем Новгороде до 26 ноября

20 ноября 2017 15:15  [110] Общество

Фото: Администрация Нижегородского района

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ООО "Эрива" намерено заасфальтировать провал грунта в районе дома №12 по ул. Верхнепечерской в Нижнем Новгороде до 26 ноября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации Нижегородского района 20 ноября 2017 года.

Согласно информации, на указанной территории ведутся работы по прокладке ливневой канализации и колодцев дождепровода к домам 8-12 по Верхнепечерской. Провал произошел в зоне работ. На данный момент фирма-подрядчик его устранила. Асфальтировка участка планируется до конца текущей недели.

Напомним, 18 ноября жители улицы в социальных сетях опубликовали фотографии провалившегося в дыру в асфальте груженого КамАЗа.

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