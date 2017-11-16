Голосование на лучший дизайн-проект для создания многофункционального паркового павильона стартовало в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Проект Алексея Королева

Голосование на лучший дизайн-проект для создания многофункционального паркового павильона в Нижнем Новгороде стартовало 20 ноября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Согласно информации, голосование станет завершающим этапом архитектурного конкурса, организованного администрацией Нижнего Новгорода совместно с клубом архитекторов и дизайнеров "Модный дом" при содействии международной компании по производству керамической плитки. Лучшая модель будет выбираться после учета мнения горожан, поэтому все желающие могут отдать свой голос на сайте муниципалитета.

Напомним, по задумке организаторов, участники конкурса должны были предложить варианты многофункционального павильона, выполненного из древесины и легких экономичных материалов площадью 60 кв. м, который планируется размещать в городских парках, чтобы стать центром притяжения горожан – площадкой для занятий физической культурой, а также местом отдыха.

"Инженерное решение павильона должно включать надежную опорную конструкцию, архитектура - быть образно новой, впечатляющей, выполняющей роль паркового экспоната. Кроме того, сооружение должно органичным образом вписываться в контекст окружающей среды и учитывать потребности людей с ограниченными возможностями", - отметил главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков.

Всего на конкурс поступило 16 дизайн-проектов, включающих в себя план с указанием размеров павильона, схему плана территории с указанием месторасположения объекта, эскизы фасадов и объект в разрезе, видовую картинку и трехмерную визуализацию, вид интерьера и пояснительную записку.

Все работы размещены на сайте администрации Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф. По результатам интернет-голосования, с учетом мнения горожан, жюри, в состав которого войдут руководители города и профессиональные архитекторы, отберет три лучших проекта. Объявление победителей конкурса состоится в декабре 2017 года.

Как сообщалось ранее, призовой фонд конкурса составляет 50 тысяч рублей: первая премия в размере 25 тысяч рублей и сертификат на аналогичную сумму на приобретение плитки компании - соорганизатора конкурса с последующей реализацией дизайн-проекта; вторая премия - 15 тысяч рублей и сертификат на 15 тысяч рублей на приобретение плитки компании - соорганизатора конкурса; третья премия в размере 10 тысяч рублей и сертификат на 10 тысяч рублей на приобретение плитки.