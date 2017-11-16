Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом за попытку торговать наркотиками Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом за попытку торговать наркотиками. Об этом пресс-служба региональной прокуратуры сообщила 20 ноября 2017 года.

По данным предварительного следствия, в феврале 2017 года сотрудниками полиции на территории Нижегородского района был замечен молодой человек, который что-то пытался спрятать в сугробе. При осмотре места происшествия в сугробе, а также в сумке обвиняемого были обнаружены и изъяты многочисленные пакетики с наркотиками, которые он приобрел для последующего распространения путем создания тайников-"закладок".

Уголовное дело в отношении 25-летнего нижегородца было возбуждено по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном, крупном размерах). Максимальный срок наказания по такому обвинению составляет 15 лет лишения свободы.

Дело направлено в Нижегородский районный суд.

Напомним также, что суд приговорил к 13 и 12 годам колонии строгого режима двух жителей г. Бор Нижегородской области за сбыт наркотиков.