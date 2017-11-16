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Наталья Смотракова и Сергей Кондрашов вошли в политсовет местного отделения ЕР в Приокском районе Нижнего Новгорода
Депутат Заксобрания Нижегородской области Наталья Смотракова и депутат нижегородской Думы Сергей Кондрашов вошли в политсовет местного отделения ЕР в Приокском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии.
20 ноября 2017 года состоялась учредительная конференция местного отделения в Приокском районе. Отделение возглавил глава Приокского района Виталий Ковалев, сменив на посту руководителя единороссов в данном районе депутата ЗС НО Наталью Смотракову. Она, в свою очередь, вошла в политсовет местного отделения. Членом политсовета также стал депутат Думы Нижнего Новгорода Сергей Кондрашов.
Всего в политсовет вошли 14 человек: секретари первичных отделений Ольга Деревянкина, Лариса Кораблева, Татьяна Корнилаева, Ирина Курицына, Антонина Мясникова и Елена Петрова; члены и делегаты от "первичек" Светлана Дмитриева, Борис Наумов, Вера Старикова, Наталья Фомина, Алеватина Щербина, Владимир Поддымников.
Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вошла в политсовет местного отделения ЕР в Советском районе.
Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" пройдут в районах 17-23 ноября. 17 ноября депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода. 13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получат восемь районных.
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