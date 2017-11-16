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Происшествия

Ранее судимый мужчина подозревается в покушении на убийство сестры в Канавинском районе Нижнего Новгорода

20 ноября 2017 17:53  [46] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина подозревается в покушении на убийство сестры в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 20 ноября 2017 года.

По версии следствия, вечером 18 ноября подозреваемый пришел в квартиру на ул. Даля, где проживали его родственники. Держа в руке нож, он стал угрожать убийством 70-летней матери, затем ударил ножом в грудь 33-летнюю сестру и потребовал от другой сестры денег. Получив небольшую сумму денег, он скрылся с места происшествия. Пострадавшая была госпитализирована.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшим по ст. 111 УК РФ. Он недавно освободился из мест лишения свободы. Из-за его поведения мать и сестры отказали ему в совместном проживании.

Уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины возбуждено по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

Напомним также, что нижегородка получила пять лет колонии с отсрочкой наказания за покушение на убийство мужа в Советском районе.

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