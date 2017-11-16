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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в Нижнем Новгороде

21 ноября 2017 11:29  [327] Происшествия

Фото: СК РФ

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Согласно информации, утром 20 ноября 2017 года в мусорном контейнере на ул. Челюскинцев Автозаводского района обнаружено тело новорожденной девочки, завернутое в пакет. Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено.

По данному факту возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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