Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СК РФ

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Согласно информации, утром 20 ноября 2017 года в мусорном контейнере на ул. Челюскинцев Автозаводского района обнаружено тело новорожденной девочки, завернутое в пакет. Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено.

По данному факту возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Назначена судебно-медицинская экспертиза.