Женщина и мужчина погибли на пожаре в Сормовском районе Нижнего Новгорода из-за неосторожного курения Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина и мужчина погибли на пожаре в Сормовском районе Нижнего Новгорода вечером 20 ноября. Об этом пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону сообщила 21 ноября 2017 года.

Согласно информации, около 19:00 поступило сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного дома на ул. Культуры. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горело имущество в квартире на седьмом этаже. Силами пяти звеньев газодымозащитной службы была проведена проверка комнат квартиры. На месте пожара были обнаружены тела двоих погибших – хозяйки квартиры 1960 года рождения и ее знакомого. Личность мужчины устанавливается.

Отравление продуктами горения получил брат хозяйки квартиры 1970 года рождения. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №33.

Еще 11 жильцов дома, в том числе один ребенок, были эвакуированы по лестничным маршам. Никто из них не пострадал. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 41 человек личного состава и девять единиц техники. В результате пожара сгорело имущество, обгорела внутренняя отделка на площади 60 кв. м. Причиной пожара стала неосторожность при курении погибших.

По предварительным данным СУ СК РФ по Нижегородской области, очаг возгорания находился на кровати в одной из комнат.

Как сообщила пресс-служба СУ СК 21 ноября, при осмотре тел погибших следователи не обнаружили следов видимых телесных повреждений криминального характера. Назначены судебно-медицинские экспертизы.