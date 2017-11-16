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Общество

Сотрудница УМВД предстанет перед судом по обвинению в подделке протоколов о порче паспортов в Нижнем Новгороде

21 ноября 2017 12:58  [82] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Инспектор отделения по работе с гражданами РФ отдела по вопросам миграции ОП №* УМВД России по г. Нижнему Новгороду обвиняется в служебном подлоге. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 21 ноября 2017 года.

Согласно информации, уголовное дело в отношении служащей возбуждено ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из иной личной заинтересованности).

Так, в августе 2016 года она, имея копию паспорта гражданина, составила в отношении него протокол об административном нарушении по ст.19.16 КоАП РФ (Умышленная порча паспорта, либо его утрата по небрежности). При этом сам гражданин при составлении протокола не присутствовал, его подпись чиновница подделала, а сам факт порчи паспорта ею лично установлен не был. В дальнейшем гражданин был привлечен к ответственности.

Всего она обвиняется по десяти эпизодам преступлений по такой схеме. Уголовное дело поступило в суд, дата заседания пока не назначена.

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Теги:
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