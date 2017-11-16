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Происшествия

Минимаркет горел предположительно из-за поджога в Сормовском районе Нижнего Новгорода 20 ноября

21 ноября 2017 13:59  [109] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минимаркет горел предположительно из-за поджога в Сормовском районе Нижнего Новгорода 20 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в минимаркете на ул. Светлоярской поступило в МЧС в 02:02. В результате пожара обгорела внутренняя отделка и торговое оборудование на площади 7 кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Еще один пожар предположительно по этой же причине произошел в строящемся здании в п. Северный Варнавинского района. Сообщение о возгорании поступило в 23:15. В результате пожара обгорело строящееся здание на площади 72 кв. метра.

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