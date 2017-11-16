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Происшествия

Житель Советского района Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство пенсионерки

21 ноября 2017 14:43  [64] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Советского района Нижнего Новгорода арестован из-за подозрения в покушении на убийство пенсионерки. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 21 ноября 2017 года.

По версии следствия, ночью 16 ноября 2017 года в квартире ул. Саврасова подозреваемый время ссоры с находящейся у него в гостях новой знакомой нанес ей несколько ножевых ранений в грудь и живот. После совершенного он вызвал медиков и полицию.

61-летняя потерпевшая доставлена в городскую больницу. До настоящего времени врачи оценивают состояние пенсионерки как крайне тяжелое.

Уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины возбуждено по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

При допросе мужчина дал следователям признательные показания и сообщил, что накануне вечером познакомился с женщиной, которую пригласил в гости. В какой-то момент между ними произошел беспричинный конфликт и пенсионерка оскорбила его. Обидевшись, он нанес ей несколько ножевых ранений.

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