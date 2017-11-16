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Культура и отдых

Фотовыставка "Самая красивая страна" проходит в Нижнем Новгороде до 26 ноября

21 ноября 2017 19:15  [59] Культура и отдых

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Фотовыставка "Самая красивая страна" проходит в Нижнем Новгороде до 26 ноября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Гордумы 22 ноября.

Согласно информации, днем ранее замглавы горда принял участие в открытии выставки. Этот медиа-проект Русского географического общества направлен на сохранение природы России и воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. На выставке представлены работы победителей и финалистов Всероссийского фотоконкурса 2016 года. В Нижнем Новгороде она организована в рамках географической недели, посвященной 70-летию НРО Русского географического общества и 80-летия высшего географического образования в Нижегородской области.

"Выставка мне еще раз напомнила, что мы живем не только в самой красивой стране, но еще и в самой большой стране. Поэтому очень важно, что здесь мы можем посмотреть в качественной печати на то, как богата наша земля, насколько она интересная, самобытная и разная. Для меня все работы – это новые впечатления, но больше всего мне понравились фотографии озера Байкал", - поделился впечатлениями Кузнецов.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Щетинина, руководитель НРО Русского географического общества Светлана Соткина, известный путешественник Валентин Ефремов.

Конкурс, впервые проведенный РГО в 2015 году, уже стал ежегодным. В 2017 в нем приняли участие 11 000 фотографов, которые прислали более 50 тысяч снимков. Членами жюри являются известные политики, деятели науки и культуры: Сергей Шойгу, Сергей Иванов, Тимур Бекмамбетов и другие. Премии за лучшие фотографии в конкурсе вручаются лично Президентом Российской Федерации, председателем Попечительского Совета РГО Владимиром Путиным и Президентом Русского географического общества Сергеем Шойгу.

В настоящее время фотовыставка "Самая красивая страна" параллельно проходит в США, Румынии и Польше. В Нижнем Новгороде работы победителей конкурса можно увидеть в Доме архитектора до 26 ноября, вход на выставку свободный.

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