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Общество

Конкурс "Новогодняя мастерская" проходит в ТЦ "Муравей" в Нижнем Новгороде

21 ноября 2017 19:27  [48] Общество

Конкурс "Новогодняя мастерская" проходит в торговом центре (ТЦ) "Муравей" в Нижнем Новгороде. Об этом отдел по связям с общественностью ТЦ "Муравей" сообщил 21 ноября 2017 года.

Согласно информации, главным призом в конкурсе самодельной eлочной игрушки для юных нижегородцев и гостей города станет поход в батутный парк всем классом и гироскутер.

Участником конкурса может стать любой учащийся в возрасте от семи до 15 лет. Поделки принимаются с 20 ноября по 19 декабря 2017 года на первом этаже торгового центра на стойке информации дежурным администратором по адресу: проспект Ленина, 33.

Лучшие работы участников будут представлены в официальной группе ТЦ "Муравей" в ВКонтакте, где все желающие смогут проголосовать за наиболее понравившуюся eлочную игрушку. По итогам голосования, 23 декабря 2017 года на сцене фуд-корта ТЦ "Муравей" будут награждены призами авторы десяти лучших работ, а также состоится награждение победителя конкурса, который получит главный приз – гироскутер и поход всем классом в самый большой батутный парк Нижнего Новгорода "Razgon".

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