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Спорт

Главный тренер и два игрока нижегородского ФК "Олимпиец" вошли в "сборную 24 тура" ФНЛ

22 ноября 2017 10:15  [60] Спорт
Игорь Ламбарский, Николай Писарев, Александр Филин

Игорь Ламбарский, Николай Писарев, Александр Филин

Фото: с сайта ФК "Олимпиец"

Главный тренер и два игрока нижегородского ФК "Олимпиец" вошли в символическую сборную 24 тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщается на сайте клуба 21 ноября 2017 года.

Согласно информации, главный тренер нижегородцев Николай Писарев и полузащитник Игорь Ламбарский вошли в число лучших по мнению официального сайта ФНЛ. Кроме того, Николай Писарев и защитник Александр Филин вошли в "дюжину лучших" по версии сайта Onedivision.

"Вклад Александра Филина в третью победу команды подряд трудно переоценить: 12 остановленных атак ярославцев и участие в победном голе бело-синих. Филин сделал диагональную передачу на Малярова, тот сбросил мяч Ламбарскому, а полузащитник "Олимпийца" сделал манекенов из оборонцев "Шинника" и эффектно посадил на "пятую точку" вратаря", - говорится на сайте команды.

"Николай Николаевич Писарев организовал и подтянул до уровня ФНЛ нижегородскую команду. Теперь это серьезный соперник для любого клуба", - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, что 18 ноября ФК "Олимпиец" победил в выездном матче ярославский "Шинник" со счётом 2:1. Перед этим, 13 ноября, с таким же счётом нижегородский клуб одержал победу над астраханским "Волгарём".

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