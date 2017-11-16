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Происшествия

Бомж пострадал на пожаре в хозпостройке в Ленинском районе Нижнего Новгорода 21 ноября

22 ноября 2017 12:08  [48] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина без определённого места жительства пострадал на пожаре в хозяйственной постройке в Ленинском районе Нижнего Новгорода 21 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре на ул. Кировской поступило в МЧС в 19:22. В результате пожара обгорела внутренняя отделка постройки на площади 5 кв. метров. Также ожоги первой-третьей степени 10% тела получил находившийся там 41-летний мужчина без определенного места жительства. Пострадавшего госпитализировали в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем пострадавшего мужчины.

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