Администрация Нижнего Новгорода взыскала на 22% больше долгов с предприятий за январь-ноябрь 2017 года Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода взыскала на 22% больше долгов с предприятий за январь-ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 22 ноября 2017 года.

Согласно информации, с начала 2017 года горадминистрация помогла взыскать с предприятий-должников более 674 млн рублей в бюджеты всех уровней. Это на 152 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В департаменте экономического развития, предпринимательства и закупок уточнили, что муниципалитет проводит регулярную работу по увеличению доходной части бюджета. Одним из направлений, которое позволяет получить дополнительные доходы, является деятельность по взысканию долгов. "По результатам деятельности городской и районных межведомственных комиссий за счет адресной работы с предприятиями-должниками в бюджет города поступило 94 млн рублей, что на 20 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в департаменте.

Сообщается также, что задолженность по налогу на доходы физических лиц и земельному налогу восьми крупных налогоплательщиков города составила 113,7 млн рублей.

Напомним, что 15 ноября нижегородская Дума согласовала уменьшение доходов бюджета на 274,7 млн рублей из-за недобора по налогам.