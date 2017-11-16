Обделенные старики: многие нижегородцы не могут дождаться пенсионных выплат — анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 22 ноября Общество

Какая-то странная, если не сказать более, ситуация с пенсионным обеспечением складывается в Нижнем Новгороде. Люди, достигая определенного возраста, подают документы на выплату пенсии, получают подтверждение, что все документы в порядке, а затем... ждут по несколько месяцев, пока эти выплаты начнутся. При этом новоявленным пенсионерам не только откладывают выплату пенсий, но еще и отказываются выдавать пенсионное удостоверение, которое позволяет людям пользоваться хоть какими-то льготами! Насколько данная проблема глобальна для Нижнего Новгорода, как комментирует ситуацию сам пенсионный фонд и что в такой ситуации рекомендуют делать обделенным пенсионерам профессиональные юристы — читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".



Нижнему Новгороду грозит полная потеря уникальных объектов деревянного зодчества. Нижегородские градозащитники, историки и архитекторы забили в набат: в областном центре несколько десятков уникальных деревянных зданий, являющихся культурным наследием нижегородского края, могут быть безвозвратно утеряны. Как выяснилось, эти деревянные дома оказались на территории будущей застройки, которая была выставлена на аукцион. Между тем заграничные профессора и архитекторы приходят в полный восторг от нижегородской деревянной архитектуры и даже ездят в Нижний Новгород на специальные мастер-классы и семинары. Почему город не дорожит своим богатством и как скоро Нижний Новгород может потерять свой исторический облик — читайте в газете "Нижегородский рабочий".



Инспекторы ГИБДД получили больше прав, а водители — обязанностей. Нынешняя осень стала богатой на значимые события для нижегородских автомобилистов. В силу вступил административный регламент ГИБДД, который ввел новые нормы во многих областях, касающихся напрямую водителей. С каким неприятными сюрпризами уже пришлось столкнуться нижегородским автомобилистам и как рекомендует реагировать на "новинки сезона" специалисты Нижегородской коллегии адвокатов — читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".