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Общество

Нижегородская администрация планирует снести три дома по ул.Малая Ямская и посеять на участках газон

22 ноября 2017 16:36  [64] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует снести три дома по ул.Малая Ямская и посеять на участках газон. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, снесены будут д.41А, 41Б и 47А по ул.Малой Ямской. Аукцион назначен на 4 декабря 2017 года. Начальная цена контракта составляет 2,4 млн рублей. После сноса подрядчик должен осуществить посев газонных трав на участках.

Работы должны быть завершены до 20 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация запланировала к сносу 25 домов в рамках трех постановлений о РЗТ в центре города.

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