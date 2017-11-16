Ректор и проректор НГТУ вошли в политсовет местного отделения ЕР в Нижегородском районе Нижнего Новгорода Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Ректор НГТУ Сергей Дмитриев и проректор Евгений Ивашкин вошли в политсовет местного отделения ЕР в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии.



22 ноября 2017 года состоялась учредительная конференция местного отделения в Нижегородском районе. Отделение возглавил депутат Думы Нижнего Новгорода Шамиль Аляутдинов. В политсовет вошли 11 человек, в частности, ректор НГТУ Сергей Дмитриев, проректор НГТУ Евгений Ивашкин, депутат Заксобрания Андрей Тарасов и директор департамента спорта горадминистрации Леонид Стрельцов.



В политсовет также избрались Эдуард Бантуров, Вера Буланова, Александр Колесников, Людмила Котихина, Игорь Кузьмичев, Андрей Прохоров, Камиль Хафизов.



Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вошла в политсовет местного отделения ЕР в Советском районе.



Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" проходят в районах 17-23 ноября. Депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода, глава Прикского района Виталий Ковалев – в Приокском, депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков – в Автозаводском, депутат Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович - в Московском.



13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получат восемь районных.