Демобилизовавшийся сормович арестован из-за подозрения в убийстве нового знакомого в Нижнем Новгороде Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода арестован в связи с подозрением в убийстве знакомого. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 22 ноября 2017 года.

По версии следствия, 19 ноября в лесополосе вблизи лыжной базы "Снежинка" на ул. Дубравной 19-летний подозреваемый в ходе ссоры с новым знакомым - ровесником жестоко его избил. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался.

Подозреваемый сознался в содеянном, но указать мотив совершенного не смог. Он не трудоустроен, нигде не обучается. Несколько дней назад он демобилизовался из армии, где проходил срочную службу.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, что житель Воротынца Нижегородской области получил девять лет колонии за избиение соседа до смерти. Уголовное дело по этому факту было возбуждено также по ч.4 ст.111 УК РФ.