Участники круглого стола ComNews в Нижнем Новгороде обсудили перспективы развития цифровой экономики в регионе Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Участники круглого стола ComNews в Нижнем Новгороде обсудили перспективы развития цифровой экономики в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком", также принимавшего участие в мероприятии.

Круглый стол "Новые возможности в эпоху трансформации" состоялся 22 ноября в Нижнем Новгороде. Мероприятие организовано информационной группой ComNews в партнерстве с нижегородским клубом ИТ-директоров. Участники мероприятия – представители телеком- и ИТ-отраслей, бизнеса и государственных структур.

В ходе дискуссии эксперты обменялись своим видением процесса внедрения цифровых технологий в промышленную отрасль. Участники отметили значительный рост внимания к данному вопросу в России и его активное обсуждение на государственном уровне, что во многом стало следствием утвержденной в июле 2017 года федеральным правительством программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Участники круглого стола на реальных примерах рассмотрели влияние технологий на устоявшиеся модели бизнеса. При этом внимание в ходе обсуждения кейсов, прежде всего, было направлено на решения и выгоды, которые несут с собой ИТ-разработки для малых и средних предприятий. Эксперты сделали акцент на теме стартапов, их особой роли в развитии цифровой экономики за счет инновационных подходов к разработкам продуктов и сервисов, в том числе и по актуальному направлению интернета вещей.

"Интернет и его ценность перестают быть самодостаточными величинами, а становятся необходимостью, основой цифровой экономики. В этой ситуации мы активно ведем поиск и разработку новых решений по автоматизации самых различных процессов в общественной и экономической сферах", - отметил директор по продукту МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" Владимир Устюжанинов.