Группа "Чкалов" примет выступит на выставке личных вещей Валерия Чкалова на Нижегородской ярмарке 25 ноября Культура и отдых

Выставка личных вещей Валерия Чкалова пройдёт в мультимедийном историческом парке "Россия — моя история" на Нижегородской ярмарке 25 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Выставка подлинных личных вещей Валерия Чкалова состоится под музыкальное сопровождение нижегородской группы "Чкалов".

Как сообщают организаторы, студентам нижегородских вузов вход на выставку свободный. "Кроме того, каждый двадцатый студент получит билет на двоих для свободного посещения экспозиции "Романовы. Рюриковичи" в один из дней новогодних и рождественских праздников 2018 года", - говорится в сообщении.

Выставка будет проходить 25 ноября с 16:00 до 20:00.

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