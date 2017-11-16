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Культура и отдых

Нижегородский ТЮЗ представит премьеру "Васса" по пьесе Максима Горького в сентябре 2018 года

23 ноября 2017 13:06  [66] Культура и отдых
Театр юного зрителя

Театр юного зрителя

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский Театр юного зрителя представит премьеру "Васса" по пьесе Максима Горького в сентябре 2018 года. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок 23 ноября 2017 года.

Согласно информации, постановкой будет заниматься режиссер Илья Ротенберг (Екатеринбург). Гонорар режиссера за работу над спектаклем составляет 137 тысяч рублей.

Премьерный показ спектакля намечен на 12 сентября 2018 года.

СПРАВКА:
Пьеса рассказывает о жизни богатой судовладелицы Вассы Железновой. Жизнь Вассы нарушает приезд из-за границы невестки Рашель. В сюжете раскрываются сложности взаимоотношений главной героини со своей семьей.

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