Отопление отключено в девяти домах и школе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

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Центральное отопление отключено в девяти жилых домах и школе в Автозаводском районе. Об этом управление ГОЧС Нижнего Новгорода сообщило 23 ноября 2017 года.
Согласно информации, отключение произведено в связи с проведением ремонтных работ.
Отопление отключено в домах №№4/2, 2/1, 2, 3, 4, 5, 6 в пер. Моторный, в доме №13 на ул.Советской Армии и доме №23 на ул. Лоскутова, а также в школе №6.
В сообщении говорится, что отопление планируется восстановить в 16:00.
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