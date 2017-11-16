Отопление отключено в девяти домах и школе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Центральное отопление отключено в девяти жилых домах и школе в Автозаводском районе. Об этом управление ГОЧС Нижнего Новгорода сообщило 23 ноября 2017 года.

Согласно информации, отключение произведено в связи с проведением ремонтных работ.

Отопление отключено в домах №№4/2, 2/1, 2, 3, 4, 5, 6 в пер. Моторный, в доме №13 на ул.Советской Армии и доме №23 на ул. Лоскутова, а также в школе №6.

В сообщении говорится, что отопление планируется восстановить в 16:00.