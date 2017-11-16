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Общество

Нижегородская администрация приняла постановление о развитии застроенной территории рядом с ОКН по ул. Нижегородской

23 ноября 2017 15:43  [35] Общество
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация приняла постановление о развитии застроенной территории рядом с объектом культурного наследия (ОКН) по ул. Нижегородской. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте горадминистрации.

Постановление о развитии застроенной территории (РЗТ) подписала и.о. сити-менеджера Наталия Казачкова 22 ноября 2017 года. Речь идёт об участке площадью 0,12 га по ул. Нижегородской, в границах домов №№7 и 9. При этом дом №9 – объект культурного наследия регионального значения. Участок расположен в границах культурного слоя Нижнего Новгорода и входит в защитную зону объекта культурного наследия "Дом, в котором жил писатель Чириков Евгений Николаевич".

22 ноября также приняты постановления о РЗТ в границах улицы Делегатская и переулка Трамвайный (1,29 га) и в границах ул. Звездинка и Алексеевская (0,05 га). Первый участок входит в защитную зону объекта культурного наследия "Фабрика товарищества нижегородской льнопрядильной мануфактуры. Склад", второй - расположен в границах культурного слоя Нижнего Новгорода.

Согласно постановлению, сносу либо реконструкции в рамках развития территорий подлежат шесть деревянных домов: №№19, 21 и 23 в пер. Трамвайный и №№12 и 14/32 по ул. Студеной.

Напомним, что администрация назначила десять аукционов на развитие территорий на 24 ноября 2017 года, девять – на 1 декабря, 16 – на 8 декабря, десять – на 22 декабря.

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