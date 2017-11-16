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Происшествия

Суд взыскал с НПАТ 1,2 млн рублей компенсации морального вреда за смертельную аварию с участием автобуса

23 ноября 2017 16:12  [114] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд взыскал с МП "Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт" (НПАТ) 1,2 млн рублей компенсации морального вреда за смертельную аварию с участием автобуса. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 23 ноября 2017 года.

Напомним, утром 2 августа 2017 года водитель автобуса "ЛиАЗ", следовавший по маршруту №51, на пр. Ленина на большой скорости сошел с полосы следования и въехал в остановочный павильон, снеся его полностью, а затем наехал на легковой автомобиль "Лада Калина" и на маршрутный "ПАЗ".

В этом ДТП пострадали 10 человек. Причем водитель и пассажирка "Лады" и пассажирка "ЛиАЗа" были госпитализированы с различными травмами. Остальные после осмотра медиками были отпущены. Впоследствии пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался.

ГИБДД рассматривало версию об отказе тормозов автобуса. Однако в сообщении объединенной пресс-службы говорится, что автобус был технически исправен.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть). Водитель автобуса приговорен к году и трем месяцам колонии-поселения, а также лишен права управлять транспортом на два года.

Кроме того, суд взыскал с НПАТ в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в сумме 1,2 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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