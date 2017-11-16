Экс-глава Сормовского района Нижнего Новгорода Валерий Моисеев вошел в политсовет отделения "Единой России" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Экс-глава Сормовского района Нижнего Новгорода Валерий Моисеев вошел в политсовет местного отделения "Единой России" в этом районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии.



23 ноября 2017 года состоялась учредительная конференция местного отделения "Единой России" в Сормовском районе. Отделение возглавил глава района Дмитрий Сивохин, в политсовет вошли 15 человек, в числе которых: депутат Заксобрания Нижегородской области Николай Шумилков, депутаты нижегородской Думы Алексей Бобров, Николай Ингликов и Дмитрий Кузин, экс-глава Сормовского района Валерий Моисеев, главврач больницы №12 Вячеслав Лазарев, директор школы №79 Маргарита Банникова.



В политсовет избрались также Наталья Андрюшина, Татьяна Бекетова, Светлана Горбунова, Сергей Пляскин, Галина Пляскина, Владимир Радченко, Виктор Солеев и Александр Шереметьев.



Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" проходят в районах 17-23 ноября. Депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода, глава Прикского района Виталий Ковалев – в Приокском, депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков – в Автозаводском, депутат Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович - в Московском, депутат Шамиль Аляутдинов – в Нижегородском.



13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получат восемь районных.