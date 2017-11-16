Врио секретаря генсовета ЕР посетил один из благоустроенных в рамках проекта "Городская среда" дворов Нижнего Новгорода Общество

Фото: "Единая Россия"

Врио секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил один из благоустроенных в рамках проекта "Городская среда" дворов Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на мероприятии, 23 ноября 2017 года.



Андрей Турчак и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин осмотрели один из благоустроенных дворов Канавинского района и пообщались с жителями. По словам Турчака, Нижегородская область является одним из лидеров среди регионов по эффективности реализации проекта. "Сегодня мы увидели вживую, как работает эта программа. Она представляет собой очень важный элемент коммуникации с населением, и очень важно, что люди сами могут внести предложения в эту программу, выбрать те или иные решения", - отметил он.



Турчак подчеркнул, что в 2017 году в рамках проекта в Нижегородской области было благоустроено более 170 дворов, в 2018-2020 году программа продолжится. "Средства в федеральном бюджете на нее предусмотрены. Я знаю, что и Нижегородская область заложила в своем бюджете деньги. Однако не все регионы так хорошо, как ваш, справляются в этой программой, поэтому некоторые из них в конце года должны будут вернуть неосвоенные средства, которые распределят между наиболее эффективными субъектами", - сказал секретарь генсовета партии.



Он также сообщил, что другие проекты партии, например "Сельские дома культуры", "Театры малых городов", "Театры детям", продолжат реализовываться. Ни один из них пока завершать не планируется. При этом часть проектов будет объединена, в результате чего их останется не 25, а 14.



Кроме того, Андрей Турчак подчеркнул, что партия будет настаивать на том, чтобы средства на программу равномерно распределялись по регионам, а не оставались только в областных центрах.



Напомним, ранее Турчак заявил, что Нижегородская область заложила достаточно средств на реализацию проекта "Городская среда".



Напомним также, что общий объем финансирования программы на 2017 год составил 1 млрд 489 млн рублей, в том числе 599,1 млн рублей из федерального бюджета, 851,2 млн рублей – из регионального, 38 млн рублей – местный бюджет. Планируемый объем финансирования на 2018 год из бюджетов всех уровней – 1 млрд рублей, в том числе из федерального 662,2 млн рублей; из областного – 232,6 млн рублей; из местных – не менее 105,8 млн рублей. С 2018 года планируется участие в реализации проекта всех 52 районов и городских округов области.



СПРАВКА:

Партийный проект "Единой России" "Городская среда", сроки реализации которого рассчитаны с 2017 по 2022 годы, занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. Партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.



По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ всего в Нижегородской области по программе благоустраивается 172 дворовых территории при многоквартирных домах, в которых проживает 39 тысяч жителей. Общий объем финансирования – 390 млн рублей. В 2017 году в программе участвуют Нижний Новгород (147 дворов), г. Дзержинск (25 дворов).