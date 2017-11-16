Олег Сорокин и Дмитрий Барыкин вошли в политсовет отделения ЕР в Канавинском районе Нижнего Новгорода Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Вице-спикер Заксобрания Нижегородской области Олег Сорокин и гендиректор АО "Завод "Красный якорь" Дмитрий Барыкин вошли в политсовет отделения "Единой России" в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии.



23 ноября 2017 года состоялась учредительная конференция местного отделения "Единой России" в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Отделение возглавил и.о. главы района Михаил Шаров.



В политсовет вошли десять человек, в числе которых: вице-спикер Заксобрания Олег Сорокин, депутаты нижегородской Думы Дмитрий Барыкин, Алексей Гойхман и Игорь Нагорный.



Избрались также замглавы районной администрации Анатолий Багров, Лилия Вакс, Марина Ваганова, Ирина Водопьянова, Константин Назаров, Эдуард Цветков.



Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" проходят в районах 17-23 ноября. Депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода, глава Прикского района Виталий Ковалев – в Приокском, депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков – в Автозаводском, депутат Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович - в Московском, депутат Шамиль Аляутдинов – в Нижегородском.



13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получат восемь районных.