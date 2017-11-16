Последние новости рубрики Общество
23 ноября 2017 18:35  [38] Подрядчик нарушил сроки вырубки насаждений на стройплощадке для многодетных семей в Дзержинске Нижегородской области
23 ноября 2017 18:23  [55] Нижегородский минстрой обещает установить забор вокруг недостроенного ЖК "Новинки Smart City" к 20 декабря
23 ноября 2017 18:15  [104] Облправительство анонсировало достройку 25 из 34 домов в нижегородском ЖК "Новинки Smart City"
23 ноября 2017 18:08  [125] Глеб Никитин пообещал дольщикам нижегородского ЖК "Новинки Smart City" рассмотреть возможность выделения материальной помощи
23 ноября 2017 18:06  [66] Возобновлена подача тепла в девяти домах и школе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
23 ноября 2017 17:34  [70] Чиновники и предприниматели обсудили вопросы развития промышленного и событийного туризма в Дзержинске Нижегородской области
23 ноября 2017 17:03  [105] Врио секретаря генсовета ЕР посетил один из благоустроенных в рамках проекта "Городская среда" дворов Нижнего Новгорода
23 ноября 2017 16:36  [83] Третий бесплатный автобус для школьников запущен от ЖК "Окский берег" в Нижегородской области
23 ноября 2017 15:43  [127] Нижегородская администрация приняла постановление о развитии застроенной территории рядом с ОКН по ул. Нижегородской
23 ноября 2017 15:32  [149] Директор кадрового департамента нижегородской администрации считает необходимой "цифровизацию" систем муниципального управления
Общество

Возобновлена подача тепла в девяти домах и школе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

23 ноября 2017 18:06  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Центральное отопление возобновлено в девяти жилых домах и школе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Теплосети" 23 ноября 2017 года.

Согласно информации, специалисты компании проводили 23 ноября плановую работу по замене участка обратного трубопровода отопления из-за проявившегося дефекта на сетях. В связи с этим была временно ограничена подача отопления в домах №№4/2, 2/1, 2, 3, 4, 5, 6 в пер. Моторный, в доме №13 на ул. Советской Армии и доме №23 на ул. Лоскутова, а также в школе №6.

В устранении повреждения на сетях были задействованы четыре единицы техники и 13 сотрудников компании.

По данным "Теплосетей", завершить работы и подключить дома к отоплению планировалось в 18:00, а фактически подача тепла возобновилась в 16:20. При этом управление ГОЧС Нижнего Новгорода сообщало о плановом сроке восстановления отопления в 16:00.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph