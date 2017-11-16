Возобновлена подача тепла в девяти домах и школе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Центральное отопление возобновлено в девяти жилых домах и школе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Теплосети" 23 ноября 2017 года.

Согласно информации, специалисты компании проводили 23 ноября плановую работу по замене участка обратного трубопровода отопления из-за проявившегося дефекта на сетях. В связи с этим была временно ограничена подача отопления в домах №№4/2, 2/1, 2, 3, 4, 5, 6 в пер. Моторный, в доме №13 на ул. Советской Армии и доме №23 на ул. Лоскутова, а также в школе №6.

В устранении повреждения на сетях были задействованы четыре единицы техники и 13 сотрудников компании.

По данным "Теплосетей", завершить работы и подключить дома к отоплению планировалось в 18:00, а фактически подача тепла возобновилась в 16:20. При этом управление ГОЧС Нижнего Новгорода сообщало о плановом сроке восстановления отопления в 16:00.