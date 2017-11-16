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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти напугавшего его брата незнакомца

24 ноября 2017 09:37  [63] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти напугавшего его брата незнакомца. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 24 ноября 2017 года.

По версии следствия, днём 12 августа 2017 года на ул. Суздальская в Нижнем Новгороде (Ленинский район) обвиняемый избил ранее незнакомого ему 37-летнего мужчину. "Потерпевший попытался убежать от злоумышленника, но тот догнал его и продолжил избиение. От полученных телесных повреждений спустя три дня мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Следователям 24-летний обвиняемый пояснил, что приехал из-за звонка матери, которая сообщила ему, что на улице неизвестный мужчина напугал младшего брата своим неадекватным поведением.

Вину обвиняемый признал, заявив, что у него не было умысла на причинение смерти потерпевшему. Ранее он не судим.

В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в суд.

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