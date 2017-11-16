Шесть домов отключено от центрального отопления на ул.Акимова в Нижнем Новгороде 24 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шесть домов отключено от центрального отопления на ул.Акимова в Канавинском районе Нижнего Новгорода 24 ноября 2017 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, отключение произведено в связи с заменой подающего трубопровода.

Отопление отключено в домах №№44, 45, 46, 47, 48, 49 по ул. Акимова. Отмечается, что всего без центрального отопления осталось 2,5 тысячи жителей.

Сроки проведения работ не уточняются.

Напомним, что 23 ноября в связи с ремонтными работами было отключено в девяти жилых домах и школе в Автозаводском районе.