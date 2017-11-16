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Четыре пассажира пострадали при столкновении двух автобусов в Сормовском районе Нижнего Новгорода 23 ноября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 15:50 ул. Культуры,11/1. Согласно информации, водитель автобуса ПАЗ 32054, следовавшего по маршруту №78, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом ЛиАЗ 529267 (маршрут №8).
В результате ДТП пострадали четыре пассажира маршрутки №78. Четыре женщины 25, 30, 42 и 44 лет с ушибами были смотрены в больнице и травмпункте, 25 летняя девушка получила также сотрясение головного мозга. Никто не госпитализирован.
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