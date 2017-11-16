Алексей Глазов и Максим Жук вошли в политсовет местного отделения ЕР в Ленинском районе Нижнего Новгорода Политика

Алексей Глазов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

И.о. главы Ленинского района Нижнего Новгорода Алексей Глазов и депутат Гордумы Максим Жук вошли в политсовет местного отделения "Единой России" в Ленинском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии.



23 ноября 2017 года состоялась учредительная конференция местного отделения "Единой России" в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Отделение возглавила депутат нижегородской Гордумы, гендиректор ЗАО "Производственно-строительная фирма "Техкомплектстрой" Надежда Мельникова.



В политсовет отделения вошли десять человек, в том числе – и.о. главы Ленинского района Алексей Глазов, депутат Гордумы Максим Жук, начальник управления образования администрации Ленинского района Елена Дейч.



Избрались также Наталья Бубякина, Сергей Бухвалов, Елена Иванова, Вера Марьева, Ангелина Потапова, Светлана Фатичева, Галина Шишкина.



Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" прошли в районах 17-23 ноября. Депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода, глава Приокского района Виталий Ковалев – в Приокском, депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков – в Автозаводском, депутат Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович - в Московском, депутат Шамиль Аляутдинов – в Нижегородском, глава Сормовского района Дмитрий Сивохин – в Сормовском и и.о. главы Канавинского района Михаил Шаров – в Канавинском.



Таким образом, учредительные конференции местных отделений "Единой России" и избрание их глав состоялись во всех восьми районах Нижнего Новгорода.



13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получили восемь районных.