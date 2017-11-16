Пожарные эвакуировали 26 человек из горящего дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 23 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожарные эвакуировали 26 человек из горящего дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 23 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в квартире жилого дома на ул.Прыгунова поступило в МЧС в 00:04. Пожарные эвакуировали 12 взрослых и трёх детей с нижних этажей дома, а также вывели с помощью масок для спасаемых 11 жильцов верхних этажей (в том числе двоих детей).

В результате пожара сгорело домашнее имущество на площади 20 кв. метров. Никто не пострадал.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.