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Пожарные эвакуировали 26 человек из горящего дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 23 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в квартире жилого дома на ул.Прыгунова поступило в МЧС в 00:04. Пожарные эвакуировали 12 взрослых и трёх детей с нижних этажей дома, а также вывели с помощью масок для спасаемых 11 жильцов верхних этажей (в том числе двоих детей).
В результате пожара сгорело домашнее имущество на площади 20 кв. метров. Никто не пострадал.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.
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