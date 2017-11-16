Последние новости рубрики Общество
24 ноября 2017 14:42  [9] "Вереск" и "ДМ-Инвест Строй" получили право на развитие застроенных территорий в Нижнем Новгороде
24 ноября 2017 14:16  [76] Судьба пяти долгостроев в Нижнем Новгороде остается неизвестной
24 ноября 2017 13:04  [103] Администрация Нижнего Новгорода отменила второй аукцион РЗТ по ул. Славянской после встречи с градозащитниками
24 ноября 2017 12:12  [135] "Собственники жилья за последние 15 лет не научились организовывать собрания, а умеют только жаловаться", - Александр Беспалов
24 ноября 2017 11:27  [164] Жильцы восьми квартир согласились на переезд из аварийного дома по улице Ломоносова в Нижнем Новгороде
24 ноября 2017 10:32  [159] Шесть домов отключено от центрального отопления на ул.Акимова в Нижнем Новгороде 24 ноября
24 ноября 2017 10:07  [160] МЧС прогнозирует начало ледостава на водоёмах Нижегородской области 24-27 ноября
24 ноября 2017 09:52  [319] Нижегородский аэропорт "Стригино" запустил услугу каршеринга от компании "Делимобиль" с 24 ноября
24 ноября 2017 09:21  [120] Синоптики прогнозируют снег и гололедицу в Нижегородской области 24-26 ноября
24 ноября 2017 08:16  [532] Администрация разъяснила порядок получения нижегородцами аккредитации на проезд к домам во время ЧМ
Общество

"Вереск" и "ДМ-Инвест Строй" получили право на развитие застроенных территорий в Нижнем Новгороде

24 ноября 2017 14:42  [9] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Вереск" и "ДМ-Инвест Строй" получили право на развитие застроенных территорий (РЗТ) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.

На 24 ноября 2017 года мэрия назначила аукционы на право заключения договора о РЗТ в границах улиц Соревнования, Чернышевского и в границах улиц Барминская, Елецкая. Оба конкурса признаны несостоявшимися, так как на них заявились менее двух участников. Право на заключение договора по данным территориям получили ООО "Вереск" и ООО "ДМ-Инвест Строй" соответственно.

Напомним, что администрация назначила девять аукционов на развитие территорий на 1 декабря 2017 года, 16 – на 8 декабря, десять – на 22 декабря.

СПРАВКА:
ООО "Вереск" зарегистрировано как юридическое лицо в 2002 году. Уставный капитал – 600 тысяч рублей. Директор и соучредитель организации – Виктор Серый, соучредителем также является Геннадий Ермаков. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

ООО "ДМ-Инвест Строй" зарегистрировано в 2013 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Директор – Роман Бутаев, учредитель – Игорь Генин. Основной вид деятельности – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Среди дополнительных – покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph