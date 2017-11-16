"Вереск" и "ДМ-Инвест Строй" получили право на развитие застроенных территорий в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Вереск" и "ДМ-Инвест Строй" получили право на развитие застроенных территорий (РЗТ) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.

На 24 ноября 2017 года мэрия назначила аукционы на право заключения договора о РЗТ в границах улиц Соревнования, Чернышевского и в границах улиц Барминская, Елецкая. Оба конкурса признаны несостоявшимися, так как на них заявились менее двух участников. Право на заключение договора по данным территориям получили ООО "Вереск" и ООО "ДМ-Инвест Строй" соответственно.

Напомним, что администрация назначила девять аукционов на развитие территорий на 1 декабря 2017 года, 16 – на 8 декабря, десять – на 22 декабря.

СПРАВКА:

ООО "Вереск" зарегистрировано как юридическое лицо в 2002 году. Уставный капитал – 600 тысяч рублей. Директор и соучредитель организации – Виктор Серый, соучредителем также является Геннадий Ермаков. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

ООО "ДМ-Инвест Строй" зарегистрировано в 2013 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Директор – Роман Бутаев, учредитель – Игорь Генин. Основной вид деятельности – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Среди дополнительных – покупка и продажа собственного недвижимого имущества.