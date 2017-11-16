Никто не заявился на восемь аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде 24 ноября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Никто не заявился на восемь аукционов по развитию застроенных территорий (РЗТ) в Нижнем Новгороде 24 ноября 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

24 ноября должны были пройти десять аукционов на РЗТ в областном центре. Право на заключение договора по улицам Соревнования, Чернышевского и улицам Барминская, Елецкая получили ООО "Вереск" и ООО "ДМ-Инвест Строй" соответственно.

На остальные восемь торгов заявки поданы не были. На конкурс выставлялись территории в границах: ул. Ярославская; ул. Чернышевского, Гребешковский откос (участки №№1, 2, 3); ул. Ломоносова, Республиканская; ул. Короленко; ул. Соревнования.

Никто также не заявился на торги по РЗТ в районе домов №№1,3 по ул. Славянская. Напомним, градозащитники в начале ноября 2017 года выступили с пикетом у здания администрации Нижнего Новгорода за сохранение объектов деревянного зодчества по этой улице. Глава города Елизавета Солонченко пообещала им инициировать приостановку торгов на РЗТ. В итоге был отменен конкурс, назначенный на 8 декабря - на РЗТ по ул. Славянской (д.4, 4А) и Студеной (45, 47, и 49/6).

Напомним также, что администрация назначила девять аукционов на развитие территорий на 1 декабря 2017 года, 16 – на 8 декабря, десять – на 22 декабря.