Нижегородская Дума планирует запустить интернет-площадку "Открытый бюджет" до 1 декабря Общество

Нижегородская Дума планирует запустить интернет-площадку "Открытый бюджет" до 1 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода 24 ноября.

Как заявила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко в ходе совещания по формированию новой интернет-площадки, до 1 декабря планируется реализовать первый этап работ: на сайт Думы Нижнего Новгорода и страницу департамента финансов горадминистрации будет выложена информация о бюджете 2018 года "с инфографикой, в максимально доступной форме".

"Общаясь с жителями, мы видим, что на очень многие вопросы можно было бы ответить просто тем, чтобы предоставить людям заранее доступную и полную информацию. Каждый нижегородец сможет понять, из чего складываются доходы города, по каким статьям идут расходы, что такое муниципальные программы. В ближайшей перспективе Открытый бюджет должен дополниться актуальной информацией об исполнении муниципальных программ, реализации инвестиционных проектов. Зачем мы это делаем? Когда действия власти понятны жителям, тогда возникает доверие, а это самое важное для нас", - отметила она.

Председатель комиссии по бюджету Гордумы Марк Фельдман, в свою очередь, отметил, что суть задачи – сделать бюджет прозрачным и доступным для понимания каждому нормальному человеку. "Бюджетный процесс сложный, и надо много лет работать, чтобы выступать в нем с позиций экспертных суждений. Поэтому мы хотим этот уровень возможности и доступности создать для каждого. Предлагаемая главой города Елизаветой Солонченко модель – буквально пионерская: ни в одном регионе этого нет. Уверен, что эта прозрачность позволит нам использовать ситуацию публичности и открытости как точку роста", - прокомментировал он.

В пресс-релизе также сообщается, что следующим этапом реализации проекта будет привязка к территории, когда каждый горожанин сможет ознакомиться с данными о том, сколько средств направлено на каждый район, ремонт каких улиц запланирован, какие объекты на карте города попадут и инвестиционную программу. Третий этап проекта (который реализован пока только в Москве) предусматривает создание сервиса, с помощью которого в разрезе каждого дома и каждой улицы можно будет получить информацию о состоянии дома, сроках капитального и текущего ремонта и т. д.

Как сообщалось ранее, основные характеристики бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год, согласно проекту, выглядят следующим образом: доходы на 2018 год запланированы в размере 28,8 млрд рублей (на 2,6 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы - 29,2 млрд рублей (рост составил 2,1 млрд рублей). Дефицит, в свою очередь, составит 424,9 млн рублей - на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.