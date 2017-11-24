Cвыше 4 тысяч человек посетили праздник здорового образа жизни в Сормовском парке Нижнего Новгорода 25 ноября Общество

Фото: Дмитрий Косолапов

Cвыше 4 тысяч человек посетили праздник здорового образа жизни в Сормовском парке Нижнего Новгорода 25 ноября 2017 года. Такую информацию предоставили организаторы мероприятия.

Согласно информации, в 16:00 началось массовое катание на стадионе "Труд". Программа праздника включала выступление ди-джея и показательные мастер-классы фигуристов, конкурсы с призами, анимацию и горячий чай.

Кроме того, спортивно-развлекательные мероприятия прошли на центральной аллее Сормовского парка. Там выступили творческие коллективы, состоялись конкурсы с вручением призов и розыгрыш новогодних елок. В это же время недалеко от сцены работала зона футбола, где любой желающий мог принять участие в импровизированном футбольном матче, помериться силами в настольном футболе и проверить свою точность на аттракционе "бочка".