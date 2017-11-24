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Суд рассмотрит дело в отношении обвиняемой в проведении азатных игр нижегородки. Об этом СУ СКР сообщает 26 ноября 2017 года.
Согласно информации, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летней нижегородки, обвиняемой в совершении данного преступления. По версии следствия, с июля по сентябрь 2017 года в помещении киоска, расположенного в Ленинском районе, осуществлялась незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр.
Обвиняемая проводила игровую деятельность, используя пять игровых терминалов, а также управляющий компьютер, с которого производился запуск игровых программ, начисление и снятие баллов, общий счет. Имея доступ к компьютерам клиентов игрового киоска, она осуществляла прием и учет ставок клиентов, прием и выдачу наличных денежных средств, в том числе выигрышей.
13 сентября полицейские пресекли незаконную деятельность. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемая не признала, показания давать отказалась.
На основании собранных по делу доказательств уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
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