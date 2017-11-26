Нижегородский ФК "Олимпиец" вышел на зимний перерыв ФНЛ после ничьей с питерским "Динамо" Спорт

Фото: с сайта ФК "Олимпиец"

Нижегородский ФК "Олимпиец" вышел на зимний перерыв ФНЛ после ничьей с "Динамо" (Санкт-Петербург). Об этом сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба.

Игра состоялась 25 ноября на домашнем стадионе нижегородцев в Дзержинске. "В дебюте встречи нижегородцы буквально ошеломили соперника. Уже на четвёртой минуте Нежелев выиграл борьбу за мяч в центре поля и бросил в прорыв Сорочкина, тот прострелил в центр штрафной, и Хрипков, опередив двух защитников "Динамо", переправил мяч в сетку. А вскоре Абрамов после передачи Горбунова "шведкой" пробил очень опасно, но от Бычкова "снаряд" ушел на угловой. Последовала подача Нежелева на ближнюю штангу, откуда Сорочкин головой неотразимо пробил в угол ворот", - рассказывает пресс-служба клуба.

При этом отмечается, что на 57 минуте, когда, получив вторую желтую карточку, Даниил Фомин покинул пределы поля, наступил переломный момент матча. Питерцы стали прижимать бело-синих к их воротам, но большинство моментов остались нереализованными.

Развязка наступила на последних минутах встречи. "Вначале после подачи углового, как показалось многим, Юрганов забил гол из положения "вне игры". Артур Анисимов даже ринулся доказывать свою правоту к судье на линии, однако лишь "нарвался" на желтую карточку. А пару минут спустя цели достиг дальний удар Киреенко - мяч предательски ударился о землю прямо перед вратарем "Олимпийца" и юркнул точнехонько в нижний угол", - говорится в пресс-релизе.

В итоге игра завершилась ничьей - 2:2. По итогам матча нижегородцы набрали 30 очков и ушли на перерыв, занимая 12 место из 20 в турнирной таблице ФНЛ.

Игры 26-го тура ФНЛ начнутся 4 марта 2018 года. Первую игру после зимнего перерыва "Олимпиец" проведёт с ФК "Тюмень".

Напомним, до этого "Олимпиец" провёл победную серию из трёх матчей: с "Химками", "Волгарём" и "Шинником".