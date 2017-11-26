Суд приговорил нижегородского студента к условному сроку за хранение наркотиков

Зал судебных заседаний
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Суд приговорил студента Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского к условному сроку за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 27 ноября 2017 года.
По информации прокуратуры, что 3 сентября 2017 года около 17:00 20-летний студент-второкурсник нашёл на ул.Левинка банку из-под кофе, в которой находился сверток с гашишом. "Молодой человек положил сверток в карман и хранил его для личного потребления, без цели сбыта. В этот же день студента задержали сотрудники полиции, при личном досмотре наркотик был обнаружен и изъят, масса изъятого вещества составила 3,11 грамма", - говорится в пресс-релизе.
Молодой человек ранее не судим, полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.
Суд приговорил нижегородца по ч.1 с. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере) к девяти месяцам лишения свободы условно.
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