Суд приговорил нижегородского студента к условному сроку за хранение наркотиков Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил студента Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского к условному сроку за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 27 ноября 2017 года.

По информации прокуратуры, что 3 сентября 2017 года около 17:00 20-летний студент-второкурсник нашёл на ул.Левинка банку из-под кофе, в которой находился сверток с гашишом. "Молодой человек положил сверток в карман и хранил его для личного потребления, без цели сбыта. В этот же день студента задержали сотрудники полиции, при личном досмотре наркотик был обнаружен и изъят, масса изъятого вещества составила 3,11 грамма", - говорится в пресс-релизе.

Молодой человек ранее не судим, полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Суд приговорил нижегородца по ч.1 с. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере) к девяти месяцам лишения свободы условно.