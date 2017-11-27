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Памятный знак метро установлен в новом месте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Ранее знак располагался рядом со станцией метро "Ленинская" вблизи дома №8 по проспекту Ленина. По данным на 27 ноября знак установлен сбоку от возводимого ресторана "Макдональдс", то есть чуть дальше своего прежнего местоположения. Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, установкой знака занимался инвестор, которому под развитие была отдана земля, где ранее располагался памятник.
Напомним, в июне 2017 года "Макдоналдс" сообщал, что обязался восстановить памятный знак, который ранее был снесен, так как попал в зону застройки.
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