Гражданин Узбекистана обвиняется в изнасиловании девушки в Ленинском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Гражданин Узбекистана обвиняется в совершении сексуального насилия над девушкой в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила 27 ноября 2017 года.

По версии следствия, вечером 22 августа обвиняемый провожал девушку, с которой познакомился в тот же день. Применив силу, он затащил потерпевшую в безлюдное место на ул. Грекова, где избил и, угрожая убийством, изнасиловал ее, а также совершил насильственные действия сексуального характера. 19-летней потерпевшей удалось вырваться от злоумышленника, после чего она обратилась с заявлением в следственные органы.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Вину по предъявленному обвинению он признал в полном объеме. Уголовное дело по обвинению 28-летнего мужчины возбуждено по п."б" ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) п."б" ч.2 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему соединенные с угрозой убийством).

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.