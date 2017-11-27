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Общество

Суд обязал администрацию Советского района Нижнего Новгорода отремонтировать дорожку около Дворца спорта

27 ноября 2017 15:09  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд обязал администрацию Советского района Нижнего Новгорода отремонтировать дорожку около Дворца спорта. Об этом пресс-служба прокуратуры города сообщила 27 ноября 2017 года.

Согласно информации, городская прокуратура проверила соответствие требованиям законодательства содержания автодорог, расположенных на территории Советского района. По результатам проверки было установлено, что участки проезжих частей, являющихся дублером проспекта Гагарина, проходящих вдоль бассейна "Дельфин" и от ул. Краснозвездной до автобусной остановки "Дворец Спорта", надлежащим образом не содержались.

После внесенных прокуратурой актов реагирования райадминистрация засыпала ямы на этих участках. Вместе с тем принятые меры недостаточны, в связи с чем прокурором города направлен иск в суд к горадминистрации и администрации района с требованием о проведении капитального ремонта дороги, проходящей вдоль бассейна "Дельфин", а также устранении выбоин и ям на участке от ул. Краснозвездной до остановки "Дворец Спорта".

Пока иск рассматривался судом, горадминистрация выполнила капитальный ремонт дороги вдоль бассейна, однако проезжая часть от ул. Краснозвездной до остановки "Дворец Спорта" не была отремонтирована.

Решением суда иск удовлетворен, на администрацию Советского района возложены обязанности по ремонту указанного участка. Решение в законную силу не вступило.

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