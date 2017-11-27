Нижегородские госавтоинспекторы будут учить детей кататься на гироскутерах Общество

Фото: smart-balancer.ru

Сотрудники Госавтоинспекции познакомят нижегородских школьников с безопасным катанием на гиросткутерах. Об этом УГИБДД ГУ МВД РФ по региону сообщило 27 ноября 2017 года.

Согласно информации, обучение будет проводиться в рамках образовательного проекта "ДисСкус" (сокращенно от "дискуссия о скутере"). Во время курса опытные "наездники" гироскутеров познакомят школьников с правилами безопасной эксплуатации современного электрического транспорта малой мощности.

"Последние годы выплеснули на улицы массу нового, доселе невиданного, электротранспорта. При этом в правилах дорожного движения отсутствуют требования к водителям подобных транспортных средств. Школьникам преподадут основные "заповеди" безопасной езды: не кататься в нетрезвом состоянии, не перевозить пассажиров, не ездить по дорогам общего пользования, выбирать подобающую обувь. "ДисСкус" дает возможность опытным "наездников" поделится знаниями с теми, кто еще только думает попросить гироскутер у Деда Мороза", - отмечается в сообщении.



"Интерес молодежи к маломощному электротранспорту растет. Поэтому пусть лучше дети познакомятся с гиросутерами в безопасных условиях школьных спортзалов и решают для себя, стоит ли им становится поклонниками новомодного увлечения", - один из организаторов проекта, начальник отдела пропаганды БДД полковник полиции Игорь Михайлушкин.

Первые занятия проекта "ДисСкус" начнутся 29 ноября в 11.00 в школе №55 города Нижнего Новгорода. На базе данной образовательной организации функционирует центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, где регулярно апробируются новые формы профилактической работы с детьми.