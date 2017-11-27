Автопробег прошел в Нижнем Новгороде в честь дня рождения морской пехоты Общество

Массовый автопробег прошел в Нижнем Новгороде 25 ноября в честь дня рождения морской пехоты. Об этом кинокомпания "Союз Маринс Групп" сообщила 27 ноября 2017 года.

Согласно информации, 27 ноября - День рождения морской пехоты России. По традиции во всех регионах проходят мероприятия, посвященные этому празднику. В Нижнем Новгороде организаторами комплекса мероприятий выступили региональное отделение общественной организации морских пехотинцев "Варяг" и кинокомпания "Союз Маринс Групп", которая является партнером мероприятий во многих регионах, направленных на возрождение лучших традиций российского флота и морской пехоты.

На протяжении трех веков свою службу несут "черные береты". Исторически, морские пехотинцы служили на военных кораблях, поддерживали команду корабля в бою, осуществляли малые рейды на береговой полосе, охраняли порты и военно-морские базы. На сегодняшний день это одно из самых боеспособных и элитных подразделений Вооруженных сил России, способных вести бой как на воде, так и на земле и даже с воздуха.

В преддверии дня рождения морской пехоты в Нижнем Новгороде прошел массовый автопробег по знаковым местам города, после чего в парке Победы состоялся митинг, где также прошли соревнования по стрельбе из лука и лазертагу.

В рамках торжественной части праздника морские пехотинцы-нижегородцы, принимающие активное участие в патриотической работе, были отмечены памятными медалями, благодарственными письмами и свежим выпуском журнала "Морской пехотинец", издаваемым "Союзом Маринс Групп" более 20 лет. В конгресс-зале "Маринс Парк Отель Нижний Новгород" за праздничным столом собрались ветераны морской пехоты, руководители общественных организаций и "Союза Маринс Групп".

"Морская пехоты – это элита российского флота, его гордость. Основанная еще Петром I, морская пехота и сейчас стоит страже наших морских рубежей. Сегодня в этом зале очень много ребят – морских пехотинцев, которые своим примером доказывают, насколько сильно патриотическое движение в нашем городе и во многих других регионах России: проводится большая работа с ветеранами Великой Отечественной войны, организованы и успешно функционируют детские военно-патриотические клубы, организуются мероприятия по увековечиванию памяти наших земляков, геройски погибших в разных военных конфликтах. И эта работа не была бы возможной при поддержке Союза Маринс Групп, его руководства и сотрудников во всех регионах", - отметил подполковник морской пехоты, руководитель регионального отделения ВОО "Российской Кадетское Братство" Валерий Петянин.

Кроме того, 26 ноября во дворце спорта "Заречье" состоялся традиционный открытый турнир по боевому самбо, посвященный дню морской пехоты. Участниками соревнований стали несколько сотен спортсменов из Нижнего Новгорода и Нижегородской области из более, чем десятка спортивных объединений. Самую большую делегацию участников представил военно-спортивный клуб юных морских пехотинцев "Пантера".