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Экономика

Задолженность нижегородской администрации по "дорожным" контрактам составляет 146,3 млн рублей на 27 ноября

28 ноября 2017 08:28  [84] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Задолженность нижегородской администрации по "дорожным" контрактам составляет 146,3 млн рублей по данным на 27 ноября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства.

Согласно предоставленной информации, по состоянию на 1 ноября 2017 года кредиторская задолженность за выполненные работы по муниципальным контрактам департамента благоустройства составляла 596,8 млн рублей.

"За ноябрь погашена кредиторская задолженность в сумме 450,5 млн рублей. Долг оплачивается по мере исполнения доходной части бюджета", - рассказали в департаменте.

Напомним, что нижегородская администрация объявила 16 конкурсов на уборку дорог в 2018 году на общую сумму в 1,9 млрд рублей. Все торги назначены на 15 декабря 2017 года.

Напомним также, что на ноябрьском заседании Думы прокуратура заявила о недостаточной работе горадминистрации по привлечению доходов в бюджет.

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