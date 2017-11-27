Дольщики еще нескольких нижегородских долгостроев обратились за помощью к депутату Госдумы Наталье Назаровой

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Депутат Госдумы от Нижегородской области и член рабочей группы президиума генерального совета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков Наталья Назарова провела в Нижнем Новгороде личный прием граждан, в ходе которого к ней обратились дольщики проблемных объектов из Нижнего Новгорода и Дзержинска. Об этом сообщила пресс-служба депутата.
Согласно информации, она провела уже несколько встреч, в том числе с главой региона Глебом Никитиным, для обсуждения и выработки совместных решений проблемы долгостроев в регионе и помощи обманутым дольщикам. Также в ходе прошедших в ЗСНО открытых депутатских слушаний Наталья Назарова предложила пострадавшим жителям обращаться к ней напрямую для получения консультаций и помощи.
На приеме, который состоялся 27 ноября, депутат Госдумы взяла под контроль запрос от дольщиков квартала "Европейский" и уже наметила конкретные направления оказания содействия обратившимся нижегородцам, в частности, с привлечением администрации Нижнего Новгорода и силовых ведомств. Также будет оказана помощь дольщикам из Дзержинска, которые обеспокоены ситуацией со строительством ЖК "Радуга".
"Среди уже полученных результатов – решение вопроса с получением пострадавшей дольщицей господдержки в виде денежной компенсации, деньги будут перечислены уже в начале будущего года. Проблема с долгостроями – сложная, и достигнуть поставленную цель сразу и повсеместно не получится, это всем очевидно. Но такими конкретными шагами мы уже поступательно решаем стоящую перед нами задачу", - отметила Назарова.
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